В Башкирии умер пятнадцатый пациент с коронавирусом 

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Минздрав Башкирии сообщил о 15-й жертве коронавирусной инфекции: скончался 59-летний мужчина.

"Скончался пациент Белебеевской центральной районной больницы, мужчина 1961 года рождения. Причина смерти, по данным патологоанатомического заключения, установлена как COVID-19", — сообщает минздрав Башкирии.

По данным ведомства, в регионе зарегистрировано 1416 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 423 человека. Из них в удовлетворительном состоянии — 227, в состоянии средней тяжести — 169 человек, тяжелых — 27 (из них на ИВЛ — 17 человек). На амбулаторном лечении находится 543 человека с легкой формой заболевания", — говорится в сообщении минздрава Башкирии.

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