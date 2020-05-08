В Челябинской области росгвардеец Александр организовал пожарную дружину из сельчан и спас село от пожара. Боец ОМОН ехал сутра за водой на родник, когда увидел начавшийся пожар — горели деревья, трава, забор и постройки. Всего пламенем было охвачено около шести участков. Тогда Александр собрал людей из соседних домов и организовал все необходимые для тушения пожара мероприятия. Команда из добровольцев состояла преимущественно из пожилых людей, но с тушением пожара справилась. Сельчане организованно закидывали открытое пламя землей и тушили огонь водой, которую носили ведрами из колодца. Позже приехали пожарные.
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
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