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Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео 

Вадим Дроздов 48 минут назад
В Чувашской республике произошло нападение группы молодых людей на сотрудника ГИБДД. Нарушители пытались отбить своего пьяного родственника, который был задержан за рулем автомобиля. Когда попытки договориться не увенчались успехом, то в ход пошли кулаки. Все происходящее было заснято на нагрудную камеру инспектора ГИБДД. В ходе потасовки инспектор открыл огонь в воздух. Нападавшие попытались скрыться, но вскоре их задержали по "горячим следам". Сейчас на нападавших возбуждены уголовные дела по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации "Применение насилия в отношении представителя власти". Пьяный водитель получит лишение прав, а нападавшим грозят тюремные сроки.
Происшествия , Видео , ГИБДД , Чувашская Республика
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