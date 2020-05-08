В Чувашской республике произошло нападение группы молодых людей на сотрудника ГИБДД. Нарушители пытались отбить своего пьяного родственника, который был задержан за рулем автомобиля. Когда попытки договориться не увенчались успехом, то в ход пошли кулаки. Все происходящее было заснято на нагрудную камеру инспектора ГИБДД. В ходе потасовки инспектор открыл огонь в воздух. Нападавшие попытались скрыться, но вскоре их задержали по "горячим следам". Сейчас на нападавших возбуждены уголовные дела по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации "Применение насилия в отношении представителя власти". Пьяный водитель получит лишение прав, а нападавшим грозят тюремные сроки.
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
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