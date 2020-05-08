Появилось видео нападения на девушку в метро 

В московском метро 35-летний мужчина с ножом напал на понравившуюся ему девушку. На опубликованных кадрах видно, как злоумышленник пытается затащить жертву в кабину общественного туалета, угрожая при этом ножом. Девушка сопротивлялась, а вскоре ей помогли случайные прохожие. Вскоре мужчину задержали и отвезли в отделение полиции, где объяснить свой поступок он не смог. Сейчас на нападавшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". Хулиганство, согласно УК, — это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. При этом деяния, совершенные с применением оружия, могут наказываться сроком до 8 лет.