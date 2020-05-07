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Хлопок газа произошёл в жилом пятиэтажном доме в Калуге 

ИА Regnum и ещё 3 3 часа назад
В российском городе в жилом доме взорвался газ
Фото: РИА Новости
Об этом 7 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
ЧП произошло около 20:07 по местному времени в квартире, расположенной на четвёртом этаже в жилом доме на улице Баррикад. В результате хлопка газовоздушной смеси было нарушено остекление квартиры.
Возгорания после хлопка газа не произошло. Конструкции здания нарушены не были. В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. На месте ЧП работают сотрудники газовой службы, МЧС и правоохранительных органов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве газового баллона во время пожара в частном доме в Севастополе.
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Происшествия , МЧС , МВД , ИА REGNUM , Калуга , Калужская Область
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