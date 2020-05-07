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В Красноярске и Крыму проводят обыски в домах бизнесмена Быкова 

РИА Новости 3 часа назад
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Фото: ТАСС
Обыски идут в домах бизнесмена Анатолия Быкова в Красноярске и в Крыму, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
В четверг бизнесмена задержали по делу об убийстве двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые входили в преступную группу Быкова.
"Сейчас проводятся, в том числе, обыски по месту жительства Быкова в Красноярске и в его загородном доме в Крыму", — сказала Петренко в эфире радиостанции "Вести ФМ".
Она добавила, что СК изъял фото, относящиеся к периоду преступления, а также документы. По словам Петренко, организатор убийства Владимир Татаренков в ходе очной ставки подтвердил ранее данные показания.
По версии СК, в 1994 году у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого, по мнению первого, распределения доходов. Позже перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв. Он решил, что это сделал Наумов с его приятелем Войтенко, и задумал их убить, считает следствие.
Отмечается, что организацией убийства занимался хороший знакомый Быкова — Владимир Татаренков, который привлек к делу членов своей банды. Некоторое время за жертвами шла слежка, а 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко ехали в Свердловском районе краевого центра, Сергей Бакуров и Владимир Чучков обстреляли их из автомата и пистолета.
Бакуров уже приговорен к пожизненному сроку, а Татаренков ранее был приговорен к 13 годам лишения свободы. Именно Татаренков сообщил следователям, что еще одним организатором двойного убийства является Быков. Кроме того, второму исполнителю убийства Чучкову следователи заочно предъявили обвинение, он скрылся и сейчас находится в розыске.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
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Происшествия , Владимир Татаренков , Светлана Петренко , Александр Наумов , Анатолий Быков , СКР , Вести ФМ , Красноярск , Республика Крым
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