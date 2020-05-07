Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуроры требуют возбудить дело из-за фейков о чипировании 

Мария Иванова 9 часов назад
Прокуроры требуют возбудить дело из-за фейков о чипировании
Фото: РИА Новости
Московская прокуратура попросила возбудить уголовное дело из-за распространения фейков об искусственном создании коронавируса для чипирования людей. Об этом сообщается на сайте органа.
Как писал «Рамблер», ранее Генпрокуратура признала недостоверными опубликованные в «Одноклассниках» и на YouTube видео о коронавирусе и чипировании.
По данным прокуроров, авторы роликов называли коронавирус «генно-модифицированным биологическим оружием» и утверждали, что людей хотят чипировать и уничтожить «под видом вакцинации».
В московской прокуратуре попросили следователей возбудить из-за видео дело по статье 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) УК РФ.
За фейки по этой статье грозит до 700 тысяч рублей штрафа, до 360 часов обязательных или до года исправительных работ, либо ограничение свободы на срок до трех лет.
Прокуроры подчеркнули, что ни Всемирная организация здравоохранения, ни российское правительство, ни другие органы власти не подтверждали информацию об искусственном происхождении коронавируса.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Комментарии 13
Происшествия , Генпрокуратура РФ , ВОЗ , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Вице-адмирал умер на улице в Москве
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
Новые предложения: Кому закроют выезд заграницу
Новые предложения: Кому закроют выезд заграницу
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение