Прокуроры требуют возбудить дело из-за фейков о чипировании 

Московская прокуратура попросила возбудить уголовное дело из-за распространения фейков об искусственном создании коронавируса для чипирования людей. Об этом сообщается на сайте органа.

Как писал «Рамблер», ранее Генпрокуратура признала недостоверными опубликованные в «Одноклассниках» и на YouTube видео о коронавирусе и чипировании.

По данным прокуроров, авторы роликов называли коронавирус «генно-модифицированным биологическим оружием» и утверждали, что людей хотят чипировать и уничтожить «под видом вакцинации».

В московской прокуратуре попросили следователей возбудить из-за видео дело по статье 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) УК РФ.

За фейки по этой статье грозит до 700 тысяч рублей штрафа, до 360 часов обязательных или до года исправительных работ, либо ограничение свободы на срок до трех лет.