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«Сука на букву б»: Шакро молодой унизил Кобу Краснодарского 

Артём Кульша 10 часов назад
«*****»: Шакро Молодой обматерил Кобу Краснодарского
Фото: РИА Новости
Криминальный авторитет Шакро Молодой обматерил и назвал не вором Кобу Краснодарского. Об этом сообщает издание «Прайм крайм».
В марте 2018 года, как сообщал «Рамблер», Шакро Молодой (настоящее имя — Захарий Калашов) был признан виновным в вымогательстве и приговорен за это к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Он отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) в поселке Двубратский Краснодарского края.
Некоторое время назад туда же по причине, которую «Прайм крайм» не упоминает, попал Коба Краснодарский (настоящее имя — Коба Дзидзишвили).
«Статус вора определяется в тюрьме другими ворами. Сначала Шакро определил Кобу как суку на букву "б". Однако спустя какое-то время передумал и смягчился до того, что Коба просто не вор», — сообщает издание.
«Прайм крайм» допускает, что гнев Шакро Молодого мог быть вызван участием Кобы в избиении Эдика Тбилисского (настоящее имя — Эдуард Асатрян), Сережи Осетрины (настоящее имя — Сергей Асатрян) и Гурама Кутаисского (настоящее имя — Гурам Чихладзе).
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Происшествия , Криминал , Эдуард Асатрян , Сергей Асатрян , Шакро Молодой , ФСИН
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