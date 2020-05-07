«*****»: Шакро Молодой обматерил Кобу Краснодарского

Криминальный авторитет Шакро Молодой обматерил и назвал не вором Кобу Краснодарского. Об этом сообщает издание «Прайм крайм».

В марте 2018 года, как сообщал «Рамблер», Шакро Молодой (настоящее имя — Захарий Калашов) был признан виновным в вымогательстве и приговорен за это к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима . Он отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) в поселке Двубратский Краснодарского края.

Некоторое время назад туда же по причине, которую «Прайм крайм» не упоминает, попал Коба Краснодарский (настоящее имя — Коба Дзидзишвили).

«Статус вора определяется в тюрьме другими ворами. Сначала Шакро определил Кобу как суку на букву "б". Однако спустя какое-то время передумал и смягчился до того, что Коба просто не вор», — сообщает издание.