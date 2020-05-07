Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции» 

В столице задержан создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов . Спецназу пришлось брать его квартиру штурмом. Дома у автора паблика провели обыск.

Администратор групп в социальных сетях и мессенджерах подозревается в вымогательстве 300 000 рублей у бывшего полицейского. По предварительным данным, в 2017 Воронцов обратился к экс-сотруднику московской полиции с требованием передать ему крупную сумму денег, иначе он грозился опубликовать компрометирующие правоохранителя фотографии. Не получив требуемых в результате шантажа денег, Воронцов придал гласности личные снимки потерпевшего.