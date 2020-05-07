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В Крыму подтвердили смерть пациента с COVID-19 

РИА Новости 14 часов назад
Первый случай смерти в Крыму от коронавируса подтвержден официально, сообщила вице-премьер республики Елена Романовская.
Ранее власти региона сообщили о смерти пожилой женщины, госпитализированной 30 апреля. Она находилась на ИВЛ в Сакской районной больнице. Предварительный диагноз — "правосторонняя пневмония" плюс сопутствующие заболевания: сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, ожирение, гипотоническая болезнь.
"Что касается умершей женщины в Сакской больнице, официально подтвержден комиссией диагноз — смерть от коронавирусной инфекции. Это первый случай смерти (в республике) от COVID-19", — сказала Романовская в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.
Ранее в республике не было зафиксировано смертей пациентов с диагнозом "новая коронавирусная инфекция". В Севастополе от коронавируса скончались два человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Происшествия , Видео , Елена Романовская , Республика Крым
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