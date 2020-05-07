Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова 

Следственный комитет России опубликовал видео задержания предпринимателя и политика Анатолия Быкова . 60-летний бизнесмен подозревается в причастности к организации заказных убийств прошлых лет. Следствие располагает данными, что Быков имеет отношение к организации двойного убийства в 1994 году двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова . В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Анатолий Быков в период с 1997 по 2016 годы избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края, а 2013 году он был главой партии «Патриоты России».