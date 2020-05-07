Фролов свою вину отрицает. Как считают следователи, в 2007 году к Фролову, занимавшемуся банковским надзором, обратились из банка «Кредитимпэкс». Организацию тогда заподозрили в сомнительных операциях.

По версии следствия, Фролов согласился помогать банку за 0,1 процента в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами». В итоге каждый месяц банкиры передавали ему от ста до 150 тысяч евро в «Кофемании» на Пушечной улице и в других кафе.

«Коммерсант» отмечает, что посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки.

Фролова уволили из ФСБ в июле 2013 года в связи с утратой доверия. Как писал «Рамблер», в прошлом году Фролов, его подчиненный Андрей Васильев , а также начальник 2-го («банковского») отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин стали обвиняемыми по делу о мошенничестве.