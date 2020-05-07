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€150 тысяч за обедом: схема «крышевания» банка полковником ФСБ 

Мария Иванова и ещё 5 12 часов назад
Следователи выяснили, что бывший замглавы управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, полковник Дмитрий Фролов получил от банка «Кредитимпэкс» больше 87 миллионов рублей за покровительство. Об этом пишет «Коммерсант».
Фролов свою вину отрицает. Как считают следователи, в 2007 году к Фролову, занимавшемуся банковским надзором, обратились из банка «Кредитимпэкс». Организацию тогда заподозрили в сомнительных операциях.
По версии следствия, Фролов согласился помогать банку за 0,1 процента в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами». В итоге каждый месяц банкиры передавали ему от ста до 150 тысяч евро в «Кофемании» на Пушечной улице и в других кафе.
«Коммерсант» отмечает, что посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки.
Фролова уволили из ФСБ в июле 2013 года в связи с утратой доверия. Как писал «Рамблер», в прошлом году Фролов, его подчиненный Андрей Васильев, а также начальник 2-го («банковского») отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин стали обвиняемыми по делу о мошенничестве.
Следователи заявляли, что фигуранты дела забрали у предпринимателя Сергея Гляделкина долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью 490 миллионов рублей. За это они пообещали не привлекать бизнесмена к уголовной ответственности за нарушение.
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Происшествия , Видео , Криминал , Сергей Гляделкин , Андрей Васильев , Дмитрий Фролов , Кирилл Черкалин , ФСБ
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