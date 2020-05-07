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Нетрезвая женщина нечаянно залила газировкой Вечный огонь и попалась 

Lenta.ru и ещё 23 1 час назад
Полиция Петербурга установила личность женщины, которая накануне залила Вечный огонь на Марсовом поле газировкой и закидала его бутылками. По ее словам, она сделала это нечаянно, сообщает РИА Новости.
По данным полиции, это была 27-летняя мать двоих детей, огонь она затушила в состоянии опьянения. Женщину привлекли к административной ответственности.
Вечный огонь на Марсовом поле, зажженный в центре памятника «Борцам революции» в 1957 году, стал первым в стране. Огонь для него взяли из печи Кировского завода, а потом от него зажгли вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в Москве.
В начале декабря 2019 года в Санкт-Петербурге задержали 12-летнего подростка, который забросал снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Свой поступок он объяснил любопытством.
11 февраля суд в Уссурийске Приморского края приговорил двух местных жителей к двум годам колонии-поселения каждого за то, что они засыпали землей Вечный огонь, и тот потух.
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Происшествия , Видео , Кировский завод , РИА Новости , Санкт-Петербург
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