60-летний Быков, как сообщал «Рамблер», был депутатом Законодательного собрания Красноярского края в 1997-2016 годах и председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода в 1998-2000 годах.

По информации телеграм-канала «Борус», Быкова подозревают в организации убийства членов одной из организованных преступных групп (ОПГ) по фамилиям Наумов и Войтенко, а показания против него дал штатный киллер этой ОПГ по фамилии Татаренков.

В 2002 году Быков был признан Мещанским районным судом Москвы виновным в подготовке покушения на жизнь криминального авторитета Вилора Струганова, в криминальных кругах известного как Паша Цветомузыка, и незаконном хранении оружия и приговорен за это к 6,5 года лишения свободы условно.