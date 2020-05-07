Политик и бизнесмен Анатолий Быков заподозрен в организации заказных убийств и задержан. Об этом собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
60-летний Быков, как сообщал «Рамблер», был депутатом Законодательного собрания Красноярского края в 1997-2016 годах и председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода в 1998-2000 годах.
Сегодня он был задержан сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) России и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в рамках уголовного дела об организации заказных убийств, возбужденного Следственным комитетом (СК) России.
По информации телеграм-канала «Борус», Быкова подозревают в организации убийства членов одной из организованных преступных групп (ОПГ) по фамилиям Наумов и Войтенко, а показания против него дал штатный киллер этой ОПГ по фамилии Татаренков.
В 2002 году Быков был признан Мещанским районным судом Москвы виновным в подготовке покушения на жизнь криминального авторитета Вилора Струганова, в криминальных кругах известного как Паша Цветомузыка, и незаконном хранении оружия и приговорен за это к 6,5 года лишения свободы условно.