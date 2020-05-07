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Опубликовано видео с места смерти миллиардера Босова 

РИА Новости 15 часов назад
С места, где миллиардер Дмитрий Босов, вероятно, совершил суицид, появилось видео. Ролик опубликовал "Пятый канал".
На кадрах видна работа правоохранителей в резиденции бизнесмена.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Босова нашли мертвым в его доме в Одинцово. В СК также сообщили, что в селе Усово нашли тело 52-летнего мужчины, ведомство приступило к проверке. Предположительно погибший мог покончить с собой.
Как сообщил РЕН ТВ, тело предпринимателя нашла его жена. По информации канала, Босов приехал в загородную резиденцию, после чего супруга не могла с ним связаться и приехала в Усово.
Знакомый с предпринимателем источник РБК сообщил, что в последнее время у Босова были проблемы с бизнесом, из-за чего он был "на взводе". При этом, подчеркнул собеседник, деньги, которые ему предложили за компанию "Сибантрацит", не покрывали долги.
Дмитрий Босов был председателем совета директоров группы "Аллтек", основное направление деятельности — добыча антрацита и угля.
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Происшествия , Видео , Дмитрий Босов , Сибантрацит , МВД , ТРК "Петербург-Пятый канал" , РИА Новости , РБК , Одинцово
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