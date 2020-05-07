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Организатор дрифта был задержан и попал на видео 

Вадим Дроздов 20 часов назад
Организатора сходки стритрейсеров в Санкт-Петербурге нашли и задержали. В ночь на 2-е мая в Петербурге у "Сибур-арены" на Крестовском острове прошло несанкционированное массовое мероприятие — встреча любителей автомобилей. На встрече собралось несколько сотен человек. Много людей, машины, громкая музыка, танцы, кальян и конечно дрифт. Кадры с ночной вечеринки быстро оказались в полиции. Полицейские изучили материалы и выявили организатора. Им оказался 23-летний житель Ростовской области. На допросе молодой человек свою вину не признал и заявил, что он просто заехал посмотреть, что за вечеринка проходит на "Сибуре".
Происшествия , Видео , Сибур , Санкт-Петербург
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