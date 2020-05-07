Драка хищников за добычу попала на видео 

Противостояние гиен и гиеновидных собак в южноафриканском национальном парке Крюгера попало на видео. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

Стаю гиеновидных собак привлекла туша мертвого животного, которую пожирали гиены. Хотя численный перевес был на их стороне, они не решались напасть и с громкими криками бегали рядом. Улучив момент, несколько собак вцепились в тушу и попытались утащить ее. Гиены, в свою очередь, тянули ее к себе.

Борьба раззадорила собак, и они стали наседать на одну из гиен. Той удалось распугать их, после чего она продолжила трапезу. Через некоторое время собаки поняли, что не смогут добиться своего, и ретировались, оставив гиен в покое.

Гиеновидные собаки — один из исчезающих видов. В дикой природе их осталось около 1,4 тысячи особей. Крупнейшие популяции сохраняются на юге Африки и в южной части Восточной Африки. Эти хищники собираются в стаи и охотятся на других животных, в частности газелей. Они могут развивать скорость до 70 километров в час.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сообщалось, что в одном из сафари-парков Ботсваны антилопу растерзали дикие гиеновидные собаки после того, как она спаслась от крокодила. Стая собак наблюдала за тем, как раненая антилопа ковыляла до суши, а затем напала на нее и загрызла.