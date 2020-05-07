В последнее время у миллиардера Дмитрия Босова был конфликт "с его главным компаньоном". Таким мнением поделился член адвокатской палаты Москвы Евгений Черноусов в интервью телеканалу "360".
Как сообщил источник РИА Новости, тело Босова обнаружили накануне. По предварительным данным, его нашли в доме предпринимателя в Одинцово. В Подмосковном управлении СК сообщили, что в селе Усово обнаружили тело 52-летнего мужчины, проводится проверка. По данным РБК, Босов покончил с собой.
Адвокат считает, что версия о самоубийстве миллиардера выглядит подозрительной.
"Человек, имеющий большой достаток, большое количество недвижимости, и вдруг покончил самоубийством. Учитывая, что у него не было каких-то психических заболеваний, и при тех конфликтных ситуациях", — отметил Черноусов.
Он прогнозирует, что дело могут переквалифицировать на статью "Убийство" или "Доведение до самоубийства".
Ранее сын Дмитрия Босова призвал дождаться официальной версии смерти отца и не делать поспешных выводов.