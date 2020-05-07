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Как сообщил источник РИА Новости, тело Босова обнаружили накануне. По предварительным данным, его нашли в доме предпринимателя в Одинцово. В Подмосковном управлении СК сообщили, что в селе Усово обнаружили тело 52-летнего мужчины, проводится проверка. По данным РБК, Босов покончил с собой.

Адвокат считает, что версия о самоубийстве миллиардера выглядит подозрительной.

"Человек, имеющий большой достаток, большое количество недвижимости, и вдруг покончил самоубийством. Учитывая, что у него не было каких-то психических заболеваний, и при тех конфликтных ситуациях", — отметил Черноусов.

Он прогнозирует, что дело могут переквалифицировать на статью "Убийство" или "Доведение до самоубийства".

Ранее сын Дмитрия Босова призвал дождаться официальной версии смерти отца и не делать поспешных выводов.