Как сообщал «Рамблер», о смерти президента группы «Аллтек», совладельца компании «Сибантрацит» Дмитрия Босова стало известно 6 мая. СМИ сообщили, что занимавший 86-ю строчку в рейтинге журнала «Форбс» (Forbes) 200 богатейших бизнесменов России 2020 года предприниматель покончил с собой.

По словам источника в правоохранительных органах, 52-летний миллиардер перестал выходить на связь ночью 6 мая, что вызвало беспокойство у его жены. Она поехала в загородную резиденцию, которая расположилась на территории 5 га.

Источник уточнил, что охрана резиденции ведется по периметру.

Супруга бизнесмена вместе с охранником по камерам наблюдения отследили, что Босов зашел в постройку, в которой располагаются спортивный комплекс и баня. Двери здания были закрыты изнутри, их пришлось вскрывать. Внутри было обнаружено тело предпринимателя, рядом лежал наградной пистолет Glock.

«Версия самоубийства сейчас приоритетная (судя по положению тела и другим признакам), но будут проверяться и другие. На месте работают оперативники», — пояснил источник.

В свою очередь опрошенные изданием эксперты отметили, что должны рассматриваться все версии произошедшего, в том числе умышленного убийства, инсценированного под суицид, и доведения до самоубийства.