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Стали известны обстоятельства смерти Босова 

Алиса Селезнёва и ещё 4 16 часов назад
Тело миллиардера Дмитрия Босова было найдено в запертом изнутри здании, приоритетная версия его смерти — самоубийство. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет газета «Известия».
Как сообщал «Рамблер», о смерти президента группы «Аллтек», совладельца компании «Сибантрацит» Дмитрия Босова стало известно 6 мая. СМИ сообщили, что занимавший 86-ю строчку в рейтинге журнала «Форбс» (Forbes) 200 богатейших бизнесменов России 2020 года предприниматель покончил с собой.
По словам источника в правоохранительных органах, 52-летний миллиардер перестал выходить на связь ночью 6 мая, что вызвало беспокойство у его жены. Она поехала в загородную резиденцию, которая расположилась на территории 5 га.
Источник уточнил, что охрана резиденции ведется по периметру.
Супруга бизнесмена вместе с охранником по камерам наблюдения отследили, что Босов зашел в постройку, в которой располагаются спортивный комплекс и баня. Двери здания были закрыты изнутри, их пришлось вскрывать. Внутри было обнаружено тело предпринимателя, рядом лежал наградной пистолет Glock.
«Версия самоубийства сейчас приоритетная (судя по положению тела и другим признакам), но будут проверяться и другие. На месте работают оперативники», — пояснил источник.
В свою очередь опрошенные изданием эксперты отметили, что должны рассматриваться все версии произошедшего, в том числе умышленного убийства, инсценированного под суицид, и доведения до самоубийства.
«Я не думаю, что человек, будучи достаточно успешным и богатым, взял и просто так покончил с собой», — подчеркнул председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
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Происшествия , Видео , Другое , Кирилл Кабанов , Дмитрий Босов , Сибантрацит , МВД , газета "Известия" , Forbes
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