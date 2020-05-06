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Вооруженный мужчина ограбил московский «Макдоналдс» 

Артём Кульша и ещё 1 6 мая 2020
Вооруженный мужчина ограбил московский «Макдоналдс»
Фото: РИА Новости
Житель Москвы ограбил ресторан сети «Макдоналдс». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
У одного из «Макдоналдсов» на Волоколамском шоссе неизвестный мужчина подбежал к автомобилю, который в тот момент разгружал водитель-экспедитор, и схватил 60 булок для бургеров общей стоимостью 275 рублей. Водитель подбежал к нему и потребовал их вернуть. Тогда злоумышленник вынул нож и стал угрожать им экспедитору. Тот убежал, а преступник скрылся.
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Во второй половине апреля, как сообщал «Рамблер», курьеры устроили массовую драку у входа в «Макдоналдс», расположенный в районе станции метрополитена «Электросила» в Санкт-Петербурге. Некоторые из них были одеты в желтые куртки, похожие на те, что носят курьеры сервиса доставки еды из ресторанов «Яндекс. Еда», некоторые носили на плечах рюкзаки с логотипом «Яндекс. Еды».
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Происшествия , Криминал , Массовые драки , Москва
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