Вооруженный мужчина ограбил московский «Макдоналдс» 

Житель Москвы ограбил ресторан сети «Макдоналдс». Об этом сообщает телеграм-канал Mash

У одного из «Макдоналдсов» на Волоколамском шоссе неизвестный мужчина подбежал к автомобилю, который в тот момент разгружал водитель-экспедитор, и схватил 60 булок для бургеров общей стоимостью 275 рублей. Водитель подбежал к нему и потребовал их вернуть. Тогда злоумышленник вынул нож и стал угрожать им экспедитору. Тот убежал, а преступник скрылся.

Во второй половине апреля, как сообщал «Рамблер», курьеры устроили массовую драку у входа в «Макдоналдс», расположенный в районе станции метрополитена «Электросила» в Санкт-Петербурге. Некоторые из них были одеты в желтые куртки, похожие на те, что носят курьеры сервиса доставки еды из ресторанов «Яндекс. Еда», некоторые носили на плечах рюкзаки с логотипом «Яндекс. Еды».