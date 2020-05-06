Начальника колонии посадили за торговлю свиданиями

Уфе суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей бывшего начальника исправительной колонии №13 за получение взяток с осужденных. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Башкирии Евгений Каневский.

Второй фигурант дела — инспектор отдела безопасности колонии был осужден на шесть месяцев. Оба признаны виновными в вымогательстве и получении взяток, превышении должностных полномочий, а также в присвоении чужого имущества.

Как установлено следствием и судом, начальник колонии с 2016 по 2017 год торговал свиданиями заключенных, получая от них от 15 до 110 тысяч рублей за встречи с супругами и другими близкими родственниками, а в случае отказа угрожал осужденным наказанием за нарушение условий содержания. Кроме этого, в марте 2017 года начальник колонии получил 40 тысяч рублей за разрешение ввезти на территорию учреждения бытовую технику, которую осужденные приобрели для комфортного проживания. Еще родственники закупили для колонии двери, окна и строительные материалы для ремонта помещений и два компьютера, всего на 110 тысяч рублей. Взамен начальник колонии пообещал осужденному помочь с условно-досрочным освобождением.

За проведенный ремонт в колонии начальник и инспектор получили из бюджета 75 тысяч рублей и присвоили их.