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Экс глава КГБ Эстонии найден мертвым в Москве 

Артём Кульша и ещё 4 6 мая 2020
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии
Фото: Wikipedia
Бывший глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Эстонской Советской Социалистической Республики (ЭССР) Карл Кортелайнен скончался в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Кортелайнен, как сообщал «Рамблер», был руководителем КГБ ЭССР в 1982-1990 годах. В 1990-1991 годах он занимал должность первого заместителя начальника пограничных войск КГБ Советского Союза, а в августе 1991-го был уволен с военной службы.
Кортелайнен жил с женой Екатериной в квартире на Большой Филевской улице в Западном административном округе Москвы. Некоторое время назад супруга обнаружила его там мертвым. Согласно предварительной информации, 90-летний экс-начальник эстонского КГБ скончался в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Кортелайнен родился в Сибири в семье переселенцев из Эстонии, окончил Военный институт КГБ при Совете министров СССР, начал службу в КГБ в качестве пограничника на советско-китайской границе. В разное время он был начальником штаба и начальником войск Дальневосточного пограничного округа и начальником войск Забайкальского пограничного округа. Кортелайнен — кавалер орденов Красной звезды и Октябрьской революции.
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Происшествия , Безопасность , Москва , Эстония
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