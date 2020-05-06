В 65 регионах запретили посещать леса 

Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня введен на территории 65 регионов России, в 16 из них — частично, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
"В 49 субъектах Российской Федерации действует противопожарный режим, в 16 — введен частично", — сказал собеседник агентства, добавив, что на контроле МЧС РФ находится защита населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров.
По его словам, на прошлой неделе на территории страны выявлено более 4,4 тысячи термических точек.
"Значительное увеличение (пожаров) зафиксировано в Бурятии, Забайкальском, Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях. На сегодняшний день в семи субъектах Дальнего Востока, Сибири и Урала продолжают действовать 80 очагов природных пожаров на площади активного горения более 60 гектаров", — добавил представитель министерства.