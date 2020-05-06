В 65 регионах запретили посещать леса 

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Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня введен на территории 65 регионов России , в 16 из них — частично, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ

"В 49 субъектах Российской Федерации действует противопожарный режим, в 16 — введен частично", — сказал собеседник агентства, добавив, что на контроле МЧС РФ находится защита населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров.

По его словам, на прошлой неделе на территории страны выявлено более 4,4 тысячи термических точек.