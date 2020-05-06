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Жители Алтая устроили давку в магазине во время карантина 

Алиса Селезнёва и ещё 2 6 мая 2020
Жители Алтая устроили давку в магазине во время карантина
Фото: Instagram
Распродажа в торговом центре в алтайском Рубцовске привлекла сотни покупателей, которые устроили давку, несмотря на риск заболеть коронавирусом. Об этом сообщает телеканал «360».
О распродаже в торговом центре, по данным издания, заявила первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ Вероника Лапина.
«А вот ТЦ «Эврика», где устроили скидку 50%, создав ажиотаж с сотнями людей в помещении без соблюдения дистанции. Кому — война, а кому — мать родная», — отметила она в своем в своем Telegram-канале, подчеркнув, что результаты такой «лотереи с коронавирусом» станут известны через несколько недель.
В свою очередь владелец магазина пояснил изданию, что распродажа была объявлена, так как торговая точка закрывается, и он не ожидал такого наплыва покупателей.
«Мы их выгоняли из магазина. Чуть до драки не дошло. Полицейские приехали, из Росэпидназдора тоже», — заявил он.
По его словам, его уже вызвали в полицию и Роспотребнадзор Рубцовска для дачи объяснений.
Как сообщал «Рамблер», к утру 6 мая в России количество заболевших коронавирусом достигло 165 929 человек. При этом в Алтайском крае за сутки было выявлено 33 случая коронавируса.
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Происшествия , Торговый центр , КПРФ , Роспотребнадзор , Алтай , Рубцовск
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