Опубликовано видео погони полицейских по газонам в Москве 

Москве очевидцы сняли на видео погоню полицейских за нарушителем самоизоляции. Преследуя на автомобиле пешехода в Гольянове, стражи порядка повредили несколько газонов, в то время как мужчина легко маневрировал по траве.

В итоге правоохранителям все же пришлось покинуть служебное транспортное средство и лично ловить резвого гражданина. Одному из них удалось догнать убегающего мужчину, после чего его повалили на землю.

Telegram-канал Life Shot сообщает, что под личиной простого нарушителя запрета покидать без веской причины свое жилье скрывался так называемый закладчик. Убегая от преследователей, молодой человек выкинул 6 свертков с наркотическим веществом.