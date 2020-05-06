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Опубликовано видео погони полицейских по газонам в Москве 

Алевтина Жаркова 6 мая 2020
В Москве очевидцы сняли на видео погоню полицейских за нарушителем самоизоляции. Преследуя на автомобиле пешехода в Гольянове, стражи порядка повредили несколько газонов, в то время как мужчина легко маневрировал по траве.
В итоге правоохранителям все же пришлось покинуть служебное транспортное средство и лично ловить резвого гражданина. Одному из них удалось догнать убегающего мужчину, после чего его повалили на землю.
Telegram-канал Life Shot сообщает, что под личиной простого нарушителя запрета покидать без веской причины свое жилье скрывался так называемый закладчик. Убегая от преследователей, молодой человек выкинул 6 свертков с наркотическим веществом.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , Самоизоляция
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