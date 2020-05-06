Сообщения о «чипировании населения» признали фейком

Генпрокуратура признала недостоверными опубликованные в «Одноклассниках» и на YouTube видео, в которых утверждалось, что новый коронавирус искусственно создали для чипирования населения. Об этом сообщается на сайте органа.

Генпрокуратура обратились в Роскомнадзор и потребовала ограничить доступ к этим материалам. По данным прокуроров, авторы роликов называли коронавирус «генно-модифицированным биологическим оружием» и утверждали, что людей хотят чипировать и уничтожить «под видом вакцинации».

Также фейком признали утверждения, что распространение коронавируса можно спрогнозировать с помощью нумерологических расчетов.

«Ни Всемирной организацией здравоохранения, ни Правительством Российской Федерации, ни другими официальными органами власти Российской Федерации не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Как писал «Рамблер», о возможности чипирования ранее рассуждал российский режиссер Никита Михалков . В последнем выпуске своей программы «Бесогон ТВ» он задался вопросом, зачем основатель Microsoft Билл Гейтс занялся фармакологией. По мнению режиссера, Гейтса интересуют не прививки «в обычном понимании», а чипирование. Он обратил внимание на патент под номером WO/2020/060606 компании Microsoft Technology Licensing, LLC.

«Он [патент — прим.ред.] носит название «система криптовалюты, использующая данные активности тела». <…> Как-то настораживает 060606, это случайное совпадение или намеренный подбор такого знака, который в «Апокалипсисе» Иоанна назван числом зверя?» — сказал Михалков.

Позже режиссер заявил, что этот выпуск «Бесогон ТВ» показывали в эфире в непопулярное время «в надежде, что программу посмотрят как можно меньше людей».