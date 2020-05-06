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Генпрокуратура признала фейками новости о чипировании 

Мария Иванова и ещё 30 6 мая 2020
Сообщения о «чипировании населения» признали фейком
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура признала недостоверными опубликованные в «Одноклассниках» и на YouTube видео, в которых утверждалось, что новый коронавирус искусственно создали для чипирования населения. Об этом сообщается на сайте органа.
Генпрокуратура обратились в Роскомнадзор и потребовала ограничить доступ к этим материалам. По данным прокуроров, авторы роликов называли коронавирус «генно-модифицированным биологическим оружием» и утверждали, что людей хотят чипировать и уничтожить «под видом вакцинации».
Также фейком признали утверждения, что распространение коронавируса можно спрогнозировать с помощью нумерологических расчетов.
«Ни Всемирной организацией здравоохранения, ни Правительством Российской Федерации, ни другими официальными органами власти Российской Федерации не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции», — подчеркнули в Генпрокуратуре.
Как писал «Рамблер», о возможности чипирования ранее рассуждал российский режиссер Никита Михалков. В последнем выпуске своей программы «Бесогон ТВ» он задался вопросом, зачем основатель Microsoft Билл Гейтс занялся фармакологией. По мнению режиссера, Гейтса интересуют не прививки «в обычном понимании», а чипирование. Он обратил внимание на патент под номером WO/2020/060606 компании Microsoft Technology Licensing, LLC.
«Он [патент — прим.ред.] носит название «система криптовалюты, использующая данные активности тела». <…> Как-то настораживает 060606, это случайное совпадение или намеренный подбор такого знака, который в «Апокалипсисе» Иоанна назван числом зверя?» — сказал Михалков.
Позже режиссер заявил, что этот выпуск «Бесогон ТВ» показывали в эфире в непопулярное время «в надежде, что программу посмотрят как можно меньше людей».
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Комментарии
Происшествия , Общество , Биологическое оружие , Коронавирус , Билл Гейтс , Никита Михалков , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ , ВОЗ , Microsoft , Правительство РФ
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