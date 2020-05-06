На дне Байкала зафиксирован подземный толчок 

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Геофизики присвоили ему энергетический класс 10,3. Магнитуда составила 3,5.

На территории Ольхонского района Иркутской области произошло землетрясение. Об этом сообщили в Байкальском филиале Геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован 3 мая в 22:36 по московскому времени. Эпицентр находился на дне озера Байкал в проливе Малое море, отделяющем от берега остров Ольхон.

Геофизики присвоили землетрясению энергетический класс 10,3. Магнитуда составила 3,5. Сейсмологи сообщили, что подземный толчок почувствовали жители поселка Онгурен, который находится в 35 км к северу от Байкала.