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В Аргентине разбился медицинский самолет 

РИА Новости и ещё 19 6 мая 2020
В Аргентине разбился медицинский самолет
Фото: РИА Новости
Медицинский самолет Learjet 35 разбился при посадке в аэропорту Эскеля в предгорье Анд в Аргентине, на борту находились два медика и два пилота, сообщают местные СМИ со ссылкой на совет по безопасности на транспорте.
"Советом по безопасности на транспорте JST подтвердил, что самолет Learjet 35 с бортовым номером LV-BXU разбился в международном аэропорту Антонио Пароди, расположенном в провинции Чубут, к востоку от города Эскель", — говорится в материале издания Насьон.
По информации СМИ, точной информации о погибших пока нет. На борту находились 4 человека — врач, медсестра и два пилота, они должны были транспортировать трехлетнего мальчика с заболеванием сердца. Предполагается, что авария произошла по причине плохой видимости в районе из-за тумана. На месте работают экстренные службы.
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