В Аргентине разбился медицинский самолет 

Медицинский самолет Learjet 35 разбился при посадке в аэропорту Эскеля в предгорье Анд в Аргентине , на борту находились два медика и два пилота, сообщают местные СМИ со ссылкой на совет по безопасности на транспорте.

"Советом по безопасности на транспорте JST подтвердил, что самолет Learjet 35 с бортовым номером LV-BXU разбился в международном аэропорту Антонио Пароди, расположенном в провинции Чубут, к востоку от города Эскель", — говорится в материале издания Насьон.

По информации СМИ, точной информации о погибших пока нет. На борту находились 4 человека — врач, медсестра и два пилота, они должны были транспортировать трехлетнего мальчика с заболеванием сердца. Предполагается, что авария произошла по причине плохой видимости в районе из-за тумана. На месте работают экстренные службы.