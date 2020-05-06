В городе Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах произошло возгорание 48-этажного небоскреба Аль-Нахда. Пожар начался на 10 этаже здания. На момент съемки видео огнем было охвачено больше половины здания — примерно с 10 по 40 этажи. Куски облицовки, окна и другие части небоскреба падают с огромной высоты прямо на улицу. Пожарным удалось эвакуировать всех жителей этого небоскреба, поэтому обошлось, к счастью, без жертв. По неподтвержденным данным возгорание могло начаться в ресторане на 10-м этаже. На данный момент на месте происшествия работают пожарные, спасатели и представители медицинских служб.
Опубликовано видео горящего в ОАЭ небоскреба
Происшествия , Видео , ОАЭ
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