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Опубликовано видео горящего в ОАЭ небоскреба 

Вадим Дроздов 6 мая 2020
В городе Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах произошло возгорание 48-этажного небоскреба Аль-Нахда. Пожар начался на 10 этаже здания. На момент съемки видео огнем было охвачено больше половины здания — примерно с 10 по 40 этажи. Куски облицовки, окна и другие части небоскреба падают с огромной высоты прямо на улицу. Пожарным удалось эвакуировать всех жителей этого небоскреба, поэтому обошлось, к счастью, без жертв. По неподтвержденным данным возгорание могло начаться в ресторане на 10-м этаже. На данный момент на месте происшествия работают пожарные, спасатели и представители медицинских служб.
Происшествия , Видео , ОАЭ
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