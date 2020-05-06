Мужчину задержали в Москве за поджог двух автомобилей

России. Сотрудники полиции задержали приезжего мужчину, который поджег два автомобиля на юге Москвы . Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на Шипиловской улице. Прибыв на место, полицейские установили, что неизвестный поджег автомобиль Volvo, а затем скрылся. Огонь быстро перекинулся на припаркованную рядом Toyota. В результате действий злоумышленника оба автомобиля выгорели полностью. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.