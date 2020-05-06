Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве задержали подозреваемого в поджоге двух иномарок 

ТАСС и ещё 11 6 мая 2020
Мужчину задержали в Москве за поджог двух автомобилей
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали приезжего мужчину, который поджег два автомобиля на юге Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на Шипиловской улице. Прибыв на место, полицейские установили, что неизвестный поджег автомобиль Volvo, а затем скрылся. Огонь быстро перекинулся на припаркованную рядом Toyota. В результате действий злоумышленника оба автомобиля выгорели полностью. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.
"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний приезжий", — сказали в пресс-службе. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ). Подозреваемый арестован.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
ТАСС: последние новости
Полиция Петербурга привлекла к ответственности женщину, которая упала в Вечный огонь Полиция Петербурга привлекла к ответственности женщину, которая упала в Вечный огонь Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Калуге Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Калуге Биография предпринимателя Дмитрия Босова Биография предпринимателя Дмитрия Босова
Происшествия , Криминал , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Вице-адмирал умер на улице в Москве
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
Новые предложения: Кому закроют выезд заграницу
Новые предложения: Кому закроют выезд заграницу
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение