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СК возбудил дело о вербовке в ряды террористов более 100 осужденных в колонии в Калмыкии 

ТАСС и ещё 21
1 час назад
Мужчина превратил колонию в рассадник терроризма
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении уроженца Дагестана, создавшего в колонии в Калмыкии террористическое сообщество, куда он вовлек более 100 осужденных. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении 22 лиц по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества и участие в нем"). По данным следствия, не позднее 2013 года уроженец Республики Дагестан, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории указанной колонии террористическое сообщество", — сообщила представитель СК.
По данным следствия, в него с 2013 года вошли более 100 осужденных.
"Следователями ГСУ СК РФ по СКФО во взаимодействии с сотрудниками ФСБ, УФСБ по Республике Калмыкия, ГУПЭ МВД России, ФСИН России и начальником УФСИН России по Республике Калмыкия на территории этого региона, в том числе в ИК-2, а также в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае и Волгоградской области проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Калмыкия", — сказала Петренко.
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Комментарии 1
Происшествия , Криминал , ФСБ , СКР , ФСИН , Республика Дагестан , Республика Калмыкия
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