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Политика

Опубликовано видео отца-насильника в суде 

Алевтина Жаркова
1 час назад
Подозреваемого в изнасиловании собственной 13-летней дочери Андрея Бовта доставили в суд для избрания меры пресечения. По версии следствия, 46-летний житель деревни Химози Ленинградской области подвергал сексуальному насилию малолетнего ребенка на протяжении семи лет. При проведении обыска в частном доме главы семейства был обнаружен склад с оружием. Мужчина свою вину не признает, о чем открыто заявил журналистам в суде. В отношении подозреваемого также планируется провести экспертизу на предмет его вменяемости.
Происшествия , Видео , Ленинградская область
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