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Избивали и угрожали насилием: полицейские 9 часов пытали женщину 

Вести.Ru
1 час назад
Избивали и угрожали: полицейские 9 часов пытали женщину
Фото: РИА Новости
В Южно-Сахалинске трем сотрудникам полиции вынесен приговор. Они обвиняются в превышении полномочий, поскольку на протяжении девяти часов пытали женщину.
Инцидент произошел еще в ноябре 2015 года. Трое оперуполномоченных УМВД России по Южно-Сахалинску с 13 до 22 часов измывались над потерпевшей, пытаясь выбить из нее показания о причастности к хищению денежных средств. Работники правоохранительных органов наносили женщине удары по разным частям тела, перекрывали ей доступ к кислороду с помощью пакета, угрожали сексуальным насилием, а также применяли электрошокер. Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Сахалинской области.
В ходе расследования были собраны доказательства, изобличающие подсудимых. Они были представлены на судебном заседании. В результате трое сотрудников правоохранительных органов проведут несколько лет в исправительной колонии общего режима. Максимальный срок лишения свободы для одного из оперуполномоченных составил 4 года и 6 месяцев.
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Происшествия , Криминал , МВД , ФСИН , Южно-Сахалинск
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