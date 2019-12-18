Избивали и угрожали: полицейские 9 часов пытали женщину

Избивали и угрожали насилием: полицейские 9 часов пытали женщину

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Молодой парень умер через неделю после падения на катке на Красной площади

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