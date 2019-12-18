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На Кубани задержали подозреваемого в изнасиловании девочки, которую нашли в выгребной яме 

ТАСС и ещё 1
2 часа назад
Пойман насильник найденной в выгребной яме девочки
Фото: РИА Новости
Правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство 9-летней девочки на хуторе Родниковском Новокубанского района Краснодарского края, которую нашли в выгребной яме. В уголовное дело добавили статью об изнасиловании, сообщил ТАСС в среду прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.
В середине ноября 9-летняя девочка в хуторе на Кубани ушла гулять и не вернулась, ее обнаружили в выгребной яме общественного туалета возле дворца культуры Родниковский. Ребенка отправили в больницу, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
"В ходе расследования уголовного дела задержан 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков. Девочка выписана из больницы по выздоровлению. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, сопряженное с изнасилованием"), ст. 131 УК РФ ("Изнасилование")", — сказал Табельский.
Он отметил, что девочка проживает в неполной семье с матерью, ее сожителем и старшей сестрой. В 2014 году суд лишил мать родительских прав на еще одного ребенка 2006 года рождения, его воспитывала бабушка. Также по его словам, семья с 2015 по 2016 год состояла на учете в органах по делам несовершеннолетних. Родители не исполняли своих обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, а также злоупотребляли алкоголем. Мать и ее сожитель официально нигде не работают, доходом семьи являются случайные заработки.
После снятия семьи с профилактического учета ее в 2016-2019 годах неоднократно посещали сотрудники соцслужб, полиции и школы. Однако акты обследования после проверок составлялись формально.
"По инициативе прокуратуры в отношении матери потерпевшей возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), а также решается вопрос о лишении ее родительских прав на обеих дочерей", — резюмировал Табельский.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край
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