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Политика

Мужчина попал под волну размером со стадион и выжил 

Мария Иванова
2 часа назад
Мужчина попал под волну размером со стадион и выжил
Фото: Reuters
Адвокат из Лондона Ричард Хендрон рассказал, как во время морского путешествия его яхту накрыла волна «размером с футбольный стадион». Об этом сообщает Daily Mail.
В один из дней Хендрон покинул испанский порт и преодолел 20 миль, когда погода в Бискайском заливе вдруг резко ухудшилась.
Мужчина вышел на палубу и увидел гигантские волны, одна из которых накрыла и опрокинула его лодку.
«В течение 30 секунд я чувствовал себя как в стиральной машине. Затем волна отступила», — сказал он.
38-летний адвокат рассказал, что уже начал прощаться с жизнью, но ему повезло отделаться несколькими синяками.
Однако его яхта напоминала «поле боя»: паруса разорваны, солнечные панели сорваны, каяк сломался пополам, резервуары для воды разрушены, а сама лодка залита водой. Кроме того, яхта направлялась прямо к скоплению камней, тогда как он остался без двигателя, парусов и связи.
Хендрон отправил аварийный сигнал, но не знал, получит ли его кто-то. В итоге адвокат спустил на воду надувной спасательный плот и покинул лодку, взяв с собой паспорт, деньги и нож. Через полтора часа он оказался в большой бухте. В итоге мужчину нашли спасатели на вертолете, все-таки получившие его экстренный вызов.
Его потрепанную яхту отбуксировали в порт, где она будет ждет ремонта.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Австралии капитан яхты занялся сексом на посту и устроил аварию. Crystal Blue возвращалась из Брисбена, когда врезалась в другую пришвартованную яхту и навигационный маяк. Ущерб составил 140 тысяч долларов.
Суд установил, 46-летний капитан пытался вести лодку с помощью пульта дистанционного управления, когда занимался сексом с 26-летней девушкой, которая была матросом на яхте. Капитан получил штраф в четыре тысячи долларов, а девушку оштрафовали на тысячу долларов.
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