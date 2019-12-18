Мужчина попал под волну размером со стадион и выжил

Адвокат из Лондона Ричард Хендрон рассказал, как во время морского путешествия его яхту накрыла волна «размером с футбольный стадион». Об этом сообщает Daily Mail

В один из дней Хендрон покинул испанский порт и преодолел 20 миль, когда погода в Бискайском заливе вдруг резко ухудшилась.

Мужчина вышел на палубу и увидел гигантские волны, одна из которых накрыла и опрокинула его лодку.

«В течение 30 секунд я чувствовал себя как в стиральной машине. Затем волна отступила», — сказал он.

38-летний адвокат рассказал, что уже начал прощаться с жизнью, но ему повезло отделаться несколькими синяками.

Однако его яхта напоминала «поле боя»: паруса разорваны, солнечные панели сорваны, каяк сломался пополам, резервуары для воды разрушены, а сама лодка залита водой. Кроме того, яхта направлялась прямо к скоплению камней, тогда как он остался без двигателя, парусов и связи.

Хендрон отправил аварийный сигнал, но не знал, получит ли его кто-то. В итоге адвокат спустил на воду надувной спасательный плот и покинул лодку, взяв с собой паспорт, деньги и нож. Через полтора часа он оказался в большой бухте. В итоге мужчину нашли спасатели на вертолете, все-таки получившие его экстренный вызов.

Его потрепанную яхту отбуксировали в порт, где она будет ждет ремонта.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Австралии капитан яхты занялся сексом на посту и устроил аварию. Crystal Blue возвращалась из Брисбена, когда врезалась в другую пришвартованную яхту и навигационный маяк. Ущерб составил 140 тысяч долларов.

Суд установил, 46-летний капитан пытался вести лодку с помощью пульта дистанционного управления, когда занимался сексом с 26-летней девушкой, которая была матросом на яхте. Капитан получил штраф в четыре тысячи долларов, а девушку оштрафовали на тысячу долларов.