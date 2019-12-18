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Политика

В ФСБ объяснили задержание пяти японских рыболовных судов 

РИА Новости
2 часа назад
В ФСБ объяснили задержание японских судов
Фото: ИА Sakh.com
При проверке задержанных японских рыболовецких судов на них обнаружили более шести тонн неучтенного осьминога, сообщили в погрануправлении ФСБ по Сахалинской области.
В ведомстве подчеркнули, что пять японских шхун вели промысел в районе Курильской гряды. Проверку на них провели в соответствии с "Меморандумом о понимании в отношении промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в территориальном море Российской Федерации".
Для установления всех обстоятельств дела и из-за ухудшения погоды японские суда сопроводили в порт Южно-Курильска, добавили в ФСБ.
Ранее генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио считает неприемлемым задержание судов российскими пограничниками и требует их возвращения.

Курильский вопрос

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страны так и не подписали.
В ноябре прошлого года Владимир Путин в Сингапуре встретился с японским премьером Синдзо Абэ. После встречи Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основании декларации 1956 года.
При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
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Комментарии
Происшествия , Синдзо Абэ , Владимир Путин , ФСБ , Сахалинская Область , Южно-Курильск
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