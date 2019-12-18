Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет
В мире
Су-57 опробовали в Сирии
Су-57 опробовали в Сирии
Оружие
Польша рискует покинуть ЕС
Польша рискует покинуть ЕС
В мире
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому
Политика

Многодетный отец-насильник из Гатчины отказался признать вину 

Lenta.ru
2 часа назад
Отец-насильник из Гатчины отказался признать вину
Фото: 47news
Многодетный отец из деревни Химози под Гатчиной в Ленинградской области Андрей Бовт, которого заподозрили в насилии над дочерью, отказался признавать свою вину. Об этом он заявил журналистам перед судебным заседанием, сообщает Telegram-канал РИА Новости.
По словам мужчины, детей он воспитывал прежде всего «педагогическими методами, методами убеждения», а сама мысль об изнасиловании ему противна. В школу же дети не ходили, потому что Бовт таким образом «обеспечивал их личную безопасность», при этом от кого именно он хотел защитить детей, подозреваемый сказать не смог.
Он также отказался сообщать, было ли у него разрешение на обнаруженное в доме оружие и откуда оно взялось, заявив, что не имеет права отвечать на подобные вопросы.
Все обвинения в свой адрес Бовт объяснил тем, что кто-то хочет его опорочить, чтобы он не смог выполнять «служебные обязанности по борьбе с коррупцией и наркобизнесом», передает Telegram-канал LIFE SHOT. Замечания журналистов о том, что спецслужбы опровергли его причастность к ним, мужчина проигнорировал и заявил, что надеется на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Вечером 16 декабря сотрудники полиции и Следственного комитета пришли в дом к семье в деревне Химози в пригороде Петербурга под Гатчиной по заявлению соседки, которая сообщила, что местный житель насилует своего ребенка. По данным RT, на данный момент девочке 13 лет. Возбуждено уголовное дело по факту сексуального насилия над несовершеннолетней. Всего в семье воспитываются восемь детей.
При обыске в доме также был обнаружен склад с оружием, боеприпасы, бронежилеты, множество икон. Кроме того, там находились тир в подвале и площадка с канатами и шведской стенкой.
Видео дня. Пропагандировавшего проституцию главу порносекты наказали
Последние новости
Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии США завладели частотами С-400 в Сирии США завладели частотами С-400 в Сирии Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Комментарии
Происшествия , Владимир Путин , СКР , РИА Новости , Гатчина , Ленинградская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцам запретят въезд в РФ по внутренним паспортам
Украинцам запретят въезд в РФ по внутренним паспортам
Петросян пожаловался на преследования
Петросян пожаловался на преследования
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Видео
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
00:36
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
Шоу-бизнес
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
00:46
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
01:13
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
Происшествия
Крым ответил Зеленскому
01:54
Крым ответил Зеленскому
Политика
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
00:44
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
Происшествия
Су-57 опробовали в Сирии
01:55
Су-57 опробовали в Сирии
Оружие Армия
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
00:22
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео самого скромного ограбления
01:43
Опубликовано видео самого скромного ограбления
Происшествия
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
01:31
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
Общество
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение