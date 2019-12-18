В Санкт-Петербурге двое мужчин в медицинских масках ограбили банк. Они ворвались в помещение кредитного учреждения, расположенного на улице Савушкина. Один из преступников был вооружен автоматом, другой — ножом. Угрожая работникам банка оружием, злоумышленники похитили пять миллионов рублей и скрылись в неизвестном направлении. По некоторым сведениям, пострадавшие обратились в правоохранительные органы спустя час после ограбления. На месте происшествия работают сотрудники полиции, налетчики объявлены в розыск.
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
Происшествия , Видео , МВД , Санкт-Петербург
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