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Политика

Доктор находил у детей фальшивый рак и выманивал деньги 

Мария Иванова
2 часа назад
Доктор находил у детей фальшивый рак и выманивал деньги
Фото: РИА Новости
Британский врач Мина Чоудхури ставил ложные диагнозы детям, чтобы заставить родителей обратиться за помощью в связанную с ним клинику. Об этом сообщает Mirror.
44-летний Чоудхури «нашел» рак у троих маленьких пациентов и запугал их родителей, посоветовав оплатить дорогостоящий частный уход от его компании. Все это врач делал без обязательного направления семей в Национальную службу здравоохранения Англии, которая финансируется государством.
Одной матери Чоудхури сказал, что у ее двухлетнего мальчика может быть рак крови или лимфома. Он предложил ей лечение в Лондоне, заявив, что ни одна больница в Шотландии не может сделать необходимую ему эхокардиограмму.
Во втором случае он сказал родителям 15-месячной девочки, что у нее есть шишка в ноге, свидетельствующая о саркоме мягких тканей. В третий раз он заявил маме пациентки-подростка, что у девочки «нейробластома в желудке, которая может распространиться, если ее не лечить».
В итоге родители заподозрили врача в манипуляциях и обратились в суд. Судья пришел к выводу, что Чоудхури, чей бизнес был убыточным, провоцировал «неоправданное чувство беспокойства» у родителей, рекомендовал ненужные и дорогие обследования вместо бесплатных.
Суд счел его поведение нечестным и финансово мотивированным. Приговор Чоудхури пока не вынесли, его могут лишить лицензии.
Как сообщал «Рамблер», ранее 22-летняя американка пожаловалась, что ее лечили от рака груди антибиотиками. По ее словам, сначала врач не верил, что молодая женщина может страдать от онкологического заболевания. Однако позже выяснилось, что ее рак уже распространился на несколько лимфатических узлов и ребро. Девушке провели лампэктомию.
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