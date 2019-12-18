Процесс по делу арсенала в Химози попросили «закрыть»

СК попросил «закрыть» процесс по делу об арсенале в доме под Гатчиной

Следствие просит "закрыть" заседание суда, на котором в среду будет избрана мера пресечения хозяину коттеджа с оружием под Гатчиной Андрею Бовту, подозреваемому в сексуальном насилии над дочерью, сообщает СУСК по Ленинградской области

Вопрос будет рассмотрен Гатчинским городским судом Ленобласти.

"Время заседания ещё не назначено. Будем ходатайствовать о закрытии процесса", — говорится в сообщении СУСК.

В ведомстве добавили, что закрытый режим заседания — это стандартная процедура при рассматривании дел, где речь идёт о половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В Гатчинском суде РИА Новости сообщили, что пока материалы по этому делу им не поступили.

Ранее СУСК РФ по Ленинградской области сообщил о возбуждении уголовных дел после того, как в частном доме многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью. Сообщалось, что шесть детей в возрасте от 7 до 17 лет помещены в Гатчинскую районную больницу, ни у одного ребенка нет документов и регистрации, они не посещали местные учреждения образования.