СК задержал еще четырех человек по делу Арашуковых

Следствие задержало еще четырех сотрудников компании "Газпром межрегионгаз Ставрополь" по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе, главными фигурантами которого являются Рауль Арашуков и его сын — бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По уголовному делу задержаны четверо метрологов филиалов ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", вносивших изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им наличные денежные средства за поставленный без учета и похищенный преступным сообществом природный газ", — сообщила Петренко.

По ее словам, речь идет об инженере-метрологе Юрии Акуличе, который действовал под руководством обвиняемого Гузера Хашукаева, инженере-метрологе Игоре Дубинине, работавшем под руководством обвиняемого Алана Кятова, а также Ренате Загирове и Сергее Шосткине, которые работали под руководством обвиняемых Игоря Травинова и Руслана Агоева

Подозреваемых доставили в Москву. Акулича арестовали, ходатайства об аресте Дубинина, Загирова и Шосткина направлены в суд. "Кроме того, по уголовному делу получены сведения о промышленных потребителях природного газа Ставропольского края, которым похищенный природный газ поставлялся в обход приборов учета, что обеспечивали перечисленные метрологи", — добавила Петренко. Следствие продолжает устанавливать других лиц, причастных к хищению газа.