Утонувший экскаватор в Екатеринбурге спасает танк

Военные одолжили строителям бронированную ремонтно-эвакуационную машину 1 (БРЭМ-1), чтобы те смогли спасти упавший в озеро под Екатеринбургом экскаватор. Об этом сообщает «Ура.ру».

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», два экскаватора провалились в озеро Лебяжье на границе между Екатеринбургом и Верхней Пышмой при строительстве там трамвайной линии.

Сегодня проходит операция по спасению одного из экскаваторов, застрявшего в заболоченной местности. Строительная организация «ПСК-Базис», которая выполняет работы по прокладке трамвайной линии, рассчитывает вытащить экскаватор при помощи БРЭМ-1. Эта бронированная ремонтно-эвакуационная машина была создана на базе шасси танка Т-72. Ее «ПСК-Базис» предоставили в управлении Центрального военного округа (ЦВО).