Утонувший экскаватор в Екатеринбурге спасает танк 

Военные одолжили строителям бронированную ремонтно-эвакуационную машину 1 (БРЭМ-1), чтобы те смогли спасти упавший в озеро под Екатеринбургом экскаватор. Об этом сообщает «Ура.ру».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», два экскаватора провалились в озеро Лебяжье на границе между Екатеринбургом и Верхней Пышмой при строительстве там трамвайной линии.
Сегодня проходит операция по спасению одного из экскаваторов, застрявшего в заболоченной местности. Строительная организация «ПСК-Базис», которая выполняет работы по прокладке трамвайной линии, рассчитывает вытащить экскаватор при помощи БРЭМ-1. Эта бронированная ремонтно-эвакуационная машина была создана на базе шасси танка Т-72. Ее «ПСК-Базис» предоставили в управлении Центрального военного округа (ЦВО).
«В связи со сложной ситуацией, сложившейся на участке реконструкции путепровода, к командованию ЦВО обратились с просьбой оказать помощь в подъеме экскаватора. На место была отправлена БРЭМ-1. Работы планируется завершить в течение дня», — сообщили «Ура.ру» в пресс-службе ЦВО.