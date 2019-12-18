Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет
В мире
Су-57 опробовали в Сирии
Су-57 опробовали в Сирии
Оружие
Польша рискует покинуть ЕС
Польша рискует покинуть ЕС
В мире
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому
Политика

Утонувший экскаватор в Екатеринбурге спасает танк 

Артём Кульша и ещё 1
1 час назад
Утонувший экскаватор в Екатеринбурге спасает танк
Фото: uralinform.ru
Военные одолжили строителям бронированную ремонтно-эвакуационную машину 1 (БРЭМ-1), чтобы те смогли спасти упавший в озеро под Екатеринбургом экскаватор. Об этом сообщает «Ура.ру».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», два экскаватора провалились в озеро Лебяжье на границе между Екатеринбургом и Верхней Пышмой при строительстве там трамвайной линии.
Сегодня проходит операция по спасению одного из экскаваторов, застрявшего в заболоченной местности. Строительная организация «ПСК-Базис», которая выполняет работы по прокладке трамвайной линии, рассчитывает вытащить экскаватор при помощи БРЭМ-1. Эта бронированная ремонтно-эвакуационная машина была создана на базе шасси танка Т-72. Ее «ПСК-Базис» предоставили в управлении Центрального военного округа (ЦВО).
«В связи со сложной ситуацией, сложившейся на участке реконструкции путепровода, к командованию ЦВО обратились с просьбой оказать помощь в подъеме экскаватора. На место была отправлена БРЭМ-1. Работы планируется завершить в течение дня», — сообщили «Ура.ру» в пресс-службе ЦВО.
Видео дня. Пропагандировавшего проституцию главу порносекты наказали
Комментарии
Происшествия , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петросян пожаловался на преследования
Петросян пожаловался на преследования
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Видео
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
00:36
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
Шоу-бизнес
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
00:46
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
01:13
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
Происшествия
Крым ответил Зеленскому
01:54
Крым ответил Зеленскому
Политика
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
00:44
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
Происшествия
Су-57 опробовали в Сирии
01:55
Су-57 опробовали в Сирии
Оружие Армия
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
00:22
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео самого скромного ограбления
01:43
Опубликовано видео самого скромного ограбления
Происшествия
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
01:31
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
Общество
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение