Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет
В мире
Су-57 опробовали в Сирии
Су-57 опробовали в Сирии
Оружие
Польша рискует покинуть ЕС
Польша рискует покинуть ЕС
В мире
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому
Политика

МВД России ликвидировало крупный интернет-магазин наркотиков 

Мир24 и ещё 2
3 часа назад
МВД ликвидировало крупный интернет-магазин наркотиков
Фото: mir24.tv
Правоохранительные органы задержали 15 сотрудников крупного интернет-магазина наркотиков, через который в двух российских столицах прошло не менее 150 тысяч сделок, рассказал на заседании Государственного антинаркотического комитета глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
«Участники предприятия осуществляли незаконный сбыт запрещенных веществ на территории Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области через интернет-магазин в теневом сегменте глобальной сети», — указал руководитель ведомства.
Он добавил, что работу интернет-магазина координировали через мессенджеры. Незаконный бизнес приносил его создателям каждый месяц около 10 миллионов рублей.
Полицейские установили, что всего через интернет-магазин было проведено порядка 150 тысяч сделок, при этом покупатели отдавали за наркотики криптовалюту.
В результате, по словам Колокольцева, из незаконного оборота было изъято более 44 килограммов запрещенных веществ, арестованы свыше 5 миллионов рублей и элитные автомобили. Все задержанные помещены под стражу.
Напомним, в начале декабря полицейские провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны 14 участников преступной группы, которые подозреваются в торговле наркотиками в пяти регионах РФ.
Видео дня. Пропагандировавшего проституцию главу порносекты наказали
Мир24: последние новости
Эксперт рассказал о самом криминальном дне в году Эксперт рассказал о самом криминальном дне в году Минобороны наградит летчиков, посадивших Ту-22 с отказавшим двигателем под Астраханью Минобороны наградит летчиков, посадивших Ту-22 с отказавшим двигателем под Астраханью На борту горевшего крейсера «Адмирал Кузнецов» найдено еще одно тело На борту горевшего крейсера «Адмирал Кузнецов» найдено еще одно тело
Комментарии
Происшествия , Другое , Владимир Колокольцев , МВД , Ленинградская область , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцам запретят въезд в РФ по внутренним паспортам
Украинцам запретят въезд в РФ по внутренним паспортам
Петросян пожаловался на преследования
Петросян пожаловался на преследования
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Видео
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
00:36
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
Шоу-бизнес
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
00:46
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
01:13
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
Происшествия
Крым ответил Зеленскому
01:54
Крым ответил Зеленскому
Политика
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
00:44
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
Происшествия
Су-57 опробовали в Сирии
01:55
Су-57 опробовали в Сирии
Оружие Армия
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
00:22
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео самого скромного ограбления
01:43
Опубликовано видео самого скромного ограбления
Происшествия
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
01:31
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
Общество
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение