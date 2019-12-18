МВД ликвидировало крупный интернет-магазин наркотиков

МВД России ликвидировало крупный интернет-магазин наркотиков

«Участники предприятия осуществляли незаконный сбыт запрещенных веществ на территории Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области через интернет-магазин в теневом сегменте глобальной сети», — указал руководитель ведомства.

Он добавил, что работу интернет-магазина координировали через мессенджеры. Незаконный бизнес приносил его создателям каждый месяц около 10 миллионов рублей.

Полицейские установили, что всего через интернет-магазин было проведено порядка 150 тысяч сделок, при этом покупатели отдавали за наркотики криптовалюту.

В результате, по словам Колокольцева, из незаконного оборота было изъято более 44 килограммов запрещенных веществ, арестованы свыше 5 миллионов рублей и элитные автомобили. Все задержанные помещены под стражу.

Напомним, в начале декабря полицейские провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны 14 участников преступной группы, которые подозреваются в торговле наркотиками в пяти регионах РФ.