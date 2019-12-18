МВД ликвидировало крупный интернет-магазин наркотиков

Правоохранительные органы задержали 15 сотрудников крупного интернет-магазина наркотиков, через который в двух российских столицах прошло не менее 150 тысяч сделок, рассказал на заседании Государственного антинаркотического комитета глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
«Участники предприятия осуществляли незаконный сбыт запрещенных веществ на территории Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области через интернет-магазин в теневом сегменте глобальной сети», — указал руководитель ведомства.
Он добавил, что работу интернет-магазина координировали через мессенджеры. Незаконный бизнес приносил его создателям каждый месяц около 10 миллионов рублей.
Полицейские установили, что всего через интернет-магазин было проведено порядка 150 тысяч сделок, при этом покупатели отдавали за наркотики криптовалюту.
В результате, по словам Колокольцева, из незаконного оборота было изъято более 44 килограммов запрещенных веществ, арестованы свыше 5 миллионов рублей и элитные автомобили. Все задержанные помещены под стражу.
Напомним, в начале декабря полицейские провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны 14 участников преступной группы, которые подозреваются в торговле наркотиками в пяти регионах РФ.