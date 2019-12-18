Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет
В мире
Су-57 опробовали в Сирии
Су-57 опробовали в Сирии
Оружие
Польша рискует покинуть ЕС
Польша рискует покинуть ЕС
В мире
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому
Политика

В столичный роддом из-за конфликта докторов с главврачом приехала Росгвардия 

Lenta.ru и ещё 6
3 часа назад
В роддом после жалобы на главврача приехала Росгвардия
Фото: кадр видео
Сотрудники Росгвардии и полицейские приехали в гинекологическую больницу №11 (филиал №2 городской клинической онкологической больницы №1) и с автоматами в руках выстроились в коридоре медучреждения. По словам лидера профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, силовиков вызвал главный врач больницы Всеволод Галкин, который под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения якобы вынуждает врачей увольняться. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.
Пациенты больницы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину и министру здравоохранения Веронике Скворцовой с требованием рассмотреть законность оснований для увольнения врачей и отменить решение о закрытии больницы. Они заявили, что главврач Галкин принуждает всех врачей к увольнению по собственному желанию в связи с закрытием медучреждения якобы на основании решения департамента здравоохранения Москвы, которое он «никому не предоставлял».
Сами врачи записали видеообращение, в котором заявили, что им не дают работать. Они не согласились с тем, что больница не может оказывать помощь пациентам.
В профсоюзе связали закрытие больницы со строительством нового элитного жилого комплекса. По словам Васильевой, одному из врачей предлагали два миллиона рублей за увольнение по собственному желанию.
Больница была основана в 1978 году на базе старейшего городского родильного дома. Ежегодно врачи больницы оперируют в среднем пять тысяч женщин.
Видео дня. Пропагандировавшего проституцию главу порносекты наказали
Последние новости
Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии США завладели частотами С-400 в Сирии США завладели частотами С-400 в Сирии Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Комментарии 1
Происшествия , Другое , Сергей Собянин , Вероника Скворцова , Всеволод Галкин , Росгвардия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петросян пожаловался на преследования
Петросян пожаловался на преследования
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Видео
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
00:36
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
Шоу-бизнес
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
00:46
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
01:13
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
Происшествия
Крым ответил Зеленскому
01:54
Крым ответил Зеленскому
Политика
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
00:44
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
Происшествия
Су-57 опробовали в Сирии
01:55
Су-57 опробовали в Сирии
Оружие Армия
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
00:22
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео самого скромного ограбления
01:43
Опубликовано видео самого скромного ограбления
Происшествия
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
01:31
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
Общество
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение