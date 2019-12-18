Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере

Сильный пожар в Манчестере попал в объектив камер очевидцев, возгорание произошло в двухэтажном здании на Брэдстон-Роуд, которое находится в промышленной зоне. К тушению были привлечены восемь пожарных машин и две авиационные платформы. Во время ЧП возникла опасность того, что огонь может перекинуться на соседние строения, спасателям пришлось сбивать пламя. О жертвах или пострадавших информации пока нет. Жители Манчестера сообщают, что горящее здание в клубах дыма было видно в разных частях города.