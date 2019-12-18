В Хакасии живший в подъезде пенсионер умер в ожидании жилья

Как пишет издание Znak.com, тело 73-летнего мужчины обнаружили на лестничной клетке в одном из домов Абакана

Он скончался в результате острой лёгочно-сердечной недостаточности.

По информации издания, мужчина жил в квартире этого дома с сожительницей, а после её смерти родственники женщины попросили его уйти. Тогда пенсионер стал жить в подъезде. После обращения местных жителей чиновники помогли пожилому мужчине собрать документы для получения социального жилья, однако ему не предоставили его своевременно из-за установленных законом норм.

Сейчас следователи проводят проверку, после которой дадут правовую оценку действиям сотрудников соцслужб, которые должны помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.