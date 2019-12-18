ЧП на Красной площади: погиб мужчина

Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

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Упавший во время катания на катке на Красной площади мужчина скончался от полученных травм, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, 9 декабря в столичную больницу доставили 20-летнего жителя столицы. У него диагностировали тяжелые травмы головы, субдуральное кровоизлияние.

«Молодой человек пояснил, что упал на катке на Красной площади. Врачи боролись за жизнь пациента, но 17 декабря он скончался», — сказал источник.