ЧП на Красной площади: погиб мужчина

Упавший во время катания на катке на Красной площади мужчина скончался от полученных травм, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в оперативных службах.
По словам собеседника агентства, 9 декабря в столичную больницу доставили 20-летнего жителя столицы. У него диагностировали тяжелые травмы головы, субдуральное кровоизлияние.
«Молодой человек пояснил, что упал на катке на Красной площади. Врачи боролись за жизнь пациента, но 17 декабря он скончался», — сказал источник.
Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.