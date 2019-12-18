Мать убитого мальчика передала секте миллионы рублей

Мать убитого в Екатеринбурге мальчика рассказала о переданных секте миллионах

Мать убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика Анна сообщила, что за время пребывания в секте «Ученики Христа» они с супругом передали ее лидеру Земфире Гайнуллиной примерно 100 тысяч евро (около семи миллионов рублей). Об этом женщина рассказала изданию 66.ru.

Казахстана и По словам Анны, деньги переводили на банковские карты Гайнуллиной и ее старшего сына. При этом она добавила, что на часть этой суммы семья около полутора лет ездила по разным городам России Белоруссии , снимая жилье. Анна намерена обратиться в суд и взыскать с Гайнуллиной переданные деньги.

Женщина также намерена развестись со своим мужем Иваном Казанцевым, которого обвиняют в убийстве сына. Анна проходит по делу как свидетельница. Она объяснила, что ее муж до сих пор находится в «зомбированном состоянии» и видит авторитетом того, кто «напрямую говорит с богом».

Ранее стало известно, что Гайнуллина, задержанная по делу об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге, просила называть ее апостолом. По словам знакомой, она строго запрещала своим последователям пользоваться соцсетями, — они внезапно удаляли свои страницы.

«Ее пророчества были жестокие. Одной сестре из Белоруссии она пророчествовала, что та умрет», — рассказала приятельница женщины.

Гайнуллину задержали 1 декабря.

О смерти мальчика стало известно 28 ноября. Предположительно, он умер еще 5 ноября, а его тело пролежало в земле около трех недель. В убийстве заподозрили его родителей. По предварительным данным, они пытались изгнать бесов из ребенка, били плеткой и засунули в рот кляп, после чего девятилетний мальчик задохнулся.