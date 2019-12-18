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Политика

Мать убитого в Екатеринбурге мальчика рассказала о переданных секте миллионах 

Lenta.ru и ещё 1
2 часа назад
Мать убитого мальчика передала секте миллионы рублей
Фото: телеграм-канал «Опер слил»
Мать убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика Анна сообщила, что за время пребывания в секте «Ученики Христа» они с супругом передали ее лидеру Земфире Гайнуллиной примерно 100 тысяч евро (около семи миллионов рублей). Об этом женщина рассказала изданию 66.ru.
По словам Анны, деньги переводили на банковские карты Гайнуллиной и ее старшего сына. При этом она добавила, что на часть этой суммы семья около полутора лет ездила по разным городам России, Казахстана и Белоруссии, снимая жилье. Анна намерена обратиться в суд и взыскать с Гайнуллиной переданные деньги.
Женщина также намерена развестись со своим мужем Иваном Казанцевым, которого обвиняют в убийстве сына. Анна проходит по делу как свидетельница. Она объяснила, что ее муж до сих пор находится в «зомбированном состоянии» и видит авторитетом того, кто «напрямую говорит с богом».
Ранее стало известно, что Гайнуллина, задержанная по делу об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге, просила называть ее апостолом. По словам знакомой, она строго запрещала своим последователям пользоваться соцсетями, — они внезапно удаляли свои страницы.
«Ее пророчества были жестокие. Одной сестре из Белоруссии она пророчествовала, что та умрет», — рассказала приятельница женщины.
Гайнуллину задержали 1 декабря.
О смерти мальчика стало известно 28 ноября. Предположительно, он умер еще 5 ноября, а его тело пролежало в земле около трех недель. В убийстве заподозрили его родителей. По предварительным данным, они пытались изгнать бесов из ребенка, били плеткой и засунули в рот кляп, после чего девятилетний мальчик задохнулся.
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Происшествия , 66.ru (Екатеринбург) , Екатеринбург
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