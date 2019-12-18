Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет
В мире
Еще одна страна рискует выйти из ЕС
Еще одна страна рискует выйти из ЕС
В мире
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому
Политика
Раскрыты интимные секреты членов экипажа самолета
Раскрыты интимные секреты членов экипажа самолета
В мире

Влюбленных работников «Макдональдса» убил автомат для напитков 

Рамблер 1 час назад
Влюбленных работников «Макдональдса» убил автомат для напитков
Фото: Facebook
Влюбленные из Лимы, устроившиеся на работу в «Макдональдс», погибли из-за неисправного автомата для напитков. Об этом сообщает The Sun.
18-летние Александра Поррас Инга и Габриэль Кампос Сапата недавно окончили среднюю школу и устроились на работу в «Макдональдс», расположенный в районе Пуэбло Либре.
В одну из ночных смен девушка работала с автоматом для напитков и ее ударило током. Сапата попытался помочь ей и также получил удар. Впоследствии оба скончались.
Прокуроры распорядились провести уголовное расследование. Они поручили полицейским проверить заявления руководителей ресторана и коллег погибших, проверить электрооборудование, системы безопасности и условия, в которых работали жертвы.
Следователи также изучат сообщения, что спасателей сразу после происшествия не пускали в помещение.
Адвокат семьи Инги Элизабет Кармона утверждает, что на кухне в момент происшествия были оголённые провода.
Местные власти распорядились на время закрыть ресторан. Представительство «Макдональдса» выразило соболезнования семьям погибших и объявило двухдневный траур. Все рестораны сети в Перу будут закрыты двое суток.
Как сообщал «Рамблер», ранее 20-летняя американка направила пистолет на работников «Макдональдса», давших ей кетчуп вместо желе. Позже ее арестовали. Она предстанет перед судом по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах и незаконном хранении оружия.
Видео дня. Пропагандировавшего проституцию главу порносекты наказали
Комментарии 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , McDonald's , Лима
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет
Еще одна страна рискует выйти из ЕС
Еще одна страна рискует выйти из ЕС 260
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому 24
Раскрыты интимные секреты членов экипажа самолета
Раскрыты интимные секреты членов экипажа самолета 1
Зеленский предложил Украине забыть о Севастополе
Зеленский предложил Украине забыть о Севастополе 319
Видео
Крым ответил Зеленскому
01:54
Крым ответил Зеленскому
Политика
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
00:44
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
Происшествия
Опубликовано видео самого скромного ограбления
01:43
Опубликовано видео самого скромного ограбления
Происшествия
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
01:31
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
Общество
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
00:08
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
Происшествия
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
00:21
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
Общество Политика
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
00:36
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Москвичей предупредили об аномальном давлении
00:33
Москвичей предупредили об аномальном давлении
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение