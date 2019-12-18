Влюбленных работников «Макдональдса» убил автомат для напитков

18-летние Александра Поррас Инга и Габриэль Кампос Сапата недавно окончили среднюю школу и устроились на работу в «Макдональдс», расположенный в районе Пуэбло Либре.

В одну из ночных смен девушка работала с автоматом для напитков и ее ударило током. Сапата попытался помочь ей и также получил удар. Впоследствии оба скончались.

Прокуроры распорядились провести уголовное расследование. Они поручили полицейским проверить заявления руководителей ресторана и коллег погибших, проверить электрооборудование, системы безопасности и условия, в которых работали жертвы.

Следователи также изучат сообщения, что спасателей сразу после происшествия не пускали в помещение.

Адвокат семьи Инги Элизабет Кармона утверждает, что на кухне в момент происшествия были оголённые провода.

Местные власти распорядились на время закрыть ресторан. Представительство «Макдональдса» выразило соболезнования семьям погибших и объявило двухдневный траур. Все рестораны сети в Перу будут закрыты двое суток.

Как сообщал «Рамблер», ранее 20-летняя американка направила пистолет на работников «Макдональдса», давших ей кетчуп вместо желе. Позже ее арестовали. Она предстанет перед судом по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах и незаконном хранении оружия.