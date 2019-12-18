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Мать ритуально убитого мальчика на Урале потребовала миллионы с предводителя секты 

Ura.Ru 13 минут назад
Мать ритуально убитого мальчика потребовала миллионы
Фото: Ura.Ru
Мать мальчика, которого убили сектанты «Ученики Христа» в Екатеринбурге, хочет отсудить миллионы рублей у главы религиозного объединения Земфиры Гайнуллиной. Об этом женщина рассказала в разговоре с 66.ru.
По ее словам, она вместе с супругом передала Гайнуллиной порядка 100 тысяч евро (семь миллионов рублей). Отмечается, что на эти деньги семья порядка полутора лет перемещалась по городам России, Казахстана и Белоруссии. Также женщина заявила, что подаст на развод со своим супругом, которого обвиняют в убийстве сына. «Я просто вижу, что он все еще находится в зомбированном состоянии», — заявила женщина.
В конце ноября в парке имени 50-летия ВЛКСМ на юго-западе Екатеринбурга было найдено тело 9-летнего мальчика. По предварительным данным, он умер в ходе обряда, призванного изгнать бесов. По данным источников, близких к следствию, при «наказании» ребенка присутствовали и другие дети из этой семьи.
Отца ребенка поймали в Уфе, также на днях была задержана Земфира Гайнуллина — глава религиозного движения «Ученики Христа». Накануне следователи допросили их обоих и отправили под арест. Источник «URA.RU» рассказал, что брат ритуально убитого мальчика находится в психбольнице. Помимо него, лечение проходят еще трое детей, родители которых состояли в секте.
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Теги:
Происшествия , 66.ru (Екатеринбург) , Екатеринбург
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